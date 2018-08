Filskov: Når Erik Larsen Fjordvald, som mistede livet i forbindelse med Thy Træf, skal hjem fra Aalborg Sygehus, bliver han fulgt på vej. En kortege af motorcykler vil fredag den 24. august, 14 dage efter ulykken i Thy, følge ham fra Aalborg og helt hjem til Midtgårdvej i Filskov, hvor han boede sammen med sin hustru.

Det er kammeraterne fra motorcykelklubben Frie Sjæle MC Danmark, der har taget initiativ til at følge Erik Fjordvald hjem på denne måde.

Motorcykel-rustvognen med Erik Fjordvald kører forrest. Herefter kommer hans egen motorcykel med præsident Heine Christiansen ved styret og kasserer Lone Kejlstrup bagpå. Dernæst følger klubmedlemmerne, familien er med i følgebil og dernæst de andre motorcykler.

- Vi ved ikke, om vi bliver 20 eller flere hundrede. Man kan støde til forskellige afkørsler langs motorvejen, siger Lone Kejlstrup og understreger, at afgangen fra kapellet i Aalborg kun er for familien og for de nærmeste motorcykelkammerater.

Alle andre kan støde til undervejs, og ruten er lige nu ved at blive organiseret via Facebook.

Lone Kejlstrup har ikke et øjeblik været i tvivl om, at Erik Fjordvald skal følges hjem på denne måde. For knap to år siden fulgte hun sin egen mand til graven med en kortege af motorcykler.

- Det betød alt for mig, at så mange fulgte med. Dengang sagde Erik, at han også gerne ville følges sådan her, hvis det var ..., siger hun.