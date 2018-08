Efter teltpløk-ulykken: Mindst 65 motorcyklister følger Erik hjem til Filskov

Filskov: Lone Kejlstrup, som for motorcykelklubben Frie Sjæle er ved at arrangere kortegekørsel for Erik Fjordvald Larsen, der mistede livet ved Thy Træf, vil gerne rydde en misforståelse af vejen. Hun har de seneste dage fået en del henvendelser fra folk, som tror, at kortegetur er kørt. Det er den ikke.

Det er på fredag den 24. august fra klokken 11, at Erik Larsen Fjordvald bliver fulgt hjem.

Erik Fjordvald mistede livet som følge af de kvæstelser, han pådrog sig på Thy Træf. Han kom til skade, da en teltpløk i stormen borede sig ind i hans hals. Han døde senere af sine kvæstelser på Aalborg Sygehus.

På fredag bliver han med politieskorte fulgt hjem fra Aalborg til Filskov af sine motorcykelvenner.

- Folk, som kun har set linket, har fået den opfattelse, at vi allerede har kørt, men det er jo først på fredag. Vi synes, det ville være super ærgerligt, hvis folk ikke kommer, hvis de har ønske om det, siger Lone Kejlstrup.

Folk, der vil være med fra starten af kortegen, skal være klar på tilkørselsbanen ved 29 Svenstrup kl. 11.00. I Filskov holder optoget i tomgang i et minut ud for Midtgårdvej, hvor Erik Fjordvald boede sammen med sin hustru. Herefter fortsætter optoget til sygehuskapellet i Grindsted. Kortegekørslen afsluttes med kaffe i klubhuset, som også er Lone Kejlstrups bolig i Skærlund. Man kan se nærmere oplysninger på motorcykelklubbens Facebookside. Erik Fjordvald begraves fra Filskov Kirke tirsdag den 28. august. Det er en begivenhed, som familien ønsker at holde under helt private former.