Efter teltpløk-ulykke i Thy: Motorcyklist død af sine kvæstelser

61-årige Erik Fjordvald fra Filskov døde søndag eftermiddag som følge af de kvæstelser, han pådrog sig ved en ulykke under Thy Træf.

Thy/Filskov: Den 61-årige motorcyklist, som fredag morgen var udsat for en ulykke i forbindelse med et motorcykeltræf i Thy, døde søndag eftermiddag på Aalborg Universitetshospital som følge af sine kvæstelser.

Det oplyser motorcykelklubben Frie Sjæle MC Danmark, som manden var medlem af, på facebook.

Manden, som hedder Erik Fjordvald og som kom fra Filskov og var til Thy Træf med Frie Sjæle. Fredag morgen var han ved at få styr på et telt under det kraftige blæsevejr, da han blev ramt i halsen af en flyvsk teltpløk. Siden blev han fløjet til Aalborg Universitetshospital, hvor han blev opereret. Den 61-årige lå siden i koma. Søndag lidt efter klokken 14 døde han af sine kvæstelser.

På facebook udtrykker klubben en stor tak for trøsten og de støttende ord, som man har modtaget fra alle gæsterne på træffet, samaritter, falckfolk, venner af klubben, personlige vennekredser og mange flere.

Her oplyser klubben endvidere, at det er både familiens og klubbens ønske, at så mange som muligt vil deltage i kortegekørslen i forbindelse med begravelsen. Datoen er dog ikke kendt endnu.