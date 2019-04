Grindsted: Fredag morgen var det slut. Solo i Borgergade lukkede, og butikschef Lise Vinther Sørensen og de to ansatte mødte med to opgaver forude. De skulle aflevere deres nøgle og sætte et skilt i døren om, at butikken er lukket. Klokken 10.45 var de ude af døren igen.

- Det var meget mærkeligt, og jeg måtte da lige fælde et par tårer på vejen hjem, fortæller Lise Vinther Sørensen, der har været ansat i 12,5 år og været med, siden butikken havde navnet Zizzi.

Midt i marts gik Solo Company med hovedkvarter i Tistrup konkurs, og selvom det ikke nødvendigvis ville betyde, at butikken i Grindsted skulle lukke, var det hårde dage for Lise Vinther Sørensen og de ansatte. Fredag morgen blev 22 butikker over hele landet, blandt dem butikken i Borgergade, lukket.

- Jeg havde tjekket mail dag og nat i 14 dage. Fredag skulle vi bare vente på kurator og aflevere vores nøgler. Heldigvis kom han til os som de første, men det må have været nogle lange timer for de andre, han skulle besøge, siger Lise Vinther Sørensen.

Det var ingen selvfølge, at butikkerne under Solo Company ville lukke trods moderselskabets konkurs. De ejes nemlig af datterselskaber, som ikke var direkte berørt af moderselskabets økonomiske problemer.

Lige nu er det dog kun butikkerne i Haderslev, Skive, Skagen og Aalborg, der fortsætter.