Efter infomøde: Borgere i vestbyen samler underskrifter mod biogasanlæg

Arly Dalgaard Hansen med flere fortsætter derfor den kamp, de allerede for nogle uger siden tog de første skridt til. Næste skridt er at samle underskrifter mod anlægget.

- Vi kunne ikke rigtig få øje på det positive. De endte med at indrømme, at de ikke kan love noget om, at det ikke kommer til at lugte. Vi blev ikke beroliget. Tværtimod, siger han.

Arly Dalgaard Hansen, der bor på Birksøvej, cirka tre kilometer fra det planlagte anlæg, blev ikke overbevist om, at det er en god idé at bygge så stort lige der.

Grindsted: Sporene fra andre biogasanlæg skræmmer. Derfor skulle der meget til for at overbevise de fremmødte ved infomødet om Billund Biogas. Cirka 40 af de nærmeste naboer samt protestgruppen fra vestbyen var inviteret med til mødet, hvor direktør Frank Wennerberg med flere fortalte om planerne for det store biogasanlæg vest for Grindsted.

Det er selskabet Combigas, som udvikler og opfører anlægget, der efter planen skal være klar til at producere naturgas fra 1. januar 2021. Det er en investering på 250-300 millioner kroner..Combigas har også biogasanlæg i Hemmet og Rødkærsbro.En VVM-redegørelse skal være færdig 1. september 2019. I løbet af foråret vil der være flere informationsmøder om biogasanlægget, og der vil også være en nabohøring. Ejerforholdene er ikke afklaret endnu. Normalt vil et anlæg være ejet af virksomheden og de landmænd, som leverer gylle, dybstrøelse og andet til anlægget. En mulighed er også andele eller fælleseje.

- Vi vil rundt og spørge butikkerne, om de vil have os. Vi kan ikke komme til ved messen i Magion, og vi må heller ikke stå inden for i Kvickly, så nu prøver vi nogle andre, siger Arly Hansen.

Straks efter mødet onsdag aften gik protestgruppen derfor i gang med at samle underskrifter. Man kan deltage via Facebookgruppen "Nej tak til biogasanlæg med lugtgener i Grindsted". De kommende dage vil der også være papirsedler i forskellige butikker.

Skepsis i Engsøvænget

Også naboerne i Engsøvænget er skeptiske, da netop Engsøvænget og Engsøparken er det boligområde, der ligger tættest på det planlagte biogasanlæg.

- Vi er bange for, at det kommer til at stinke ind over en hel bydel. 2000-3000 mennesker bliver ramt af det, og jeg vil altså gerne kunne gå en tur med mit barn og min hund uden at skulle gå i stanken fra sådan et anlæg, siger Tommy Skrydstrup Mikkelsen.

Han peger desuden på, at der er en del faktuelle oplysninger, som det indtil nu har været svært at få styr på.

- Vi synes, det er for tæt på byen og er bange for at blive "den lille mand mod det store system". Når først det ligger der, bliver det jo ikke fjernet, siger han.