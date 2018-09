Repræsentanter fra kommunen kommer i efteråret rundt til dialogmøder i idrætshallerne, og i Billund håber de, at grundstenene her kan blive lagt til en ny hal på længere sigt.

Billund: Det har længe været et ønske blandt medlemmer i Billund Idrætsforening, at et nyt halprojekt kom på den politiske dagsorden, og som lovet har kommunen her efter sommerferien inviteret til dialogmøde om netop halsituationen.

I foråret viste en analyse fra kommunen ellers, at der er mange ledige aftentider i både hal 1 og 3, men de tal kan ifølge gymnastikafdelingens formand og hovedbestyrelsesmedlem i BI Karina Ehmsen ikke bruges som en generel sandhed.

- Grunden til, at der i analysen ser ud til at være meget plads i hal 1 er, at der lige præcis i den undersøgte uge var mange udekampe. Jeg er derfor glad for, at kommunen også godt kan se, at undersøgelsen ikke kan stå alene, siger Karina Ehmsen.

Hun oplever som gymnastikformand, at der skal tænkes kreativt, for at logistikken kan hænge sammen, og hun ved, at det også gælder for blandt andre håndboldafdelingen.

- Vi kunne for eksempel godt tænke os rene hold for henholdsvis rytme og spring, men fordi der ikke er mulighed for mere haltid, er vi nødt til at slå dem sammen. Det er bare ikke optimalt med op mod 70-80 gymnaster på samme hold, siger hun.

Karina Ehmsen oplever således, at en stor del af det sociale går af gymnastikken med storholdene, og det skaber ifølge hende frafald, fordi ikke alle trives i den type træningsmiljø.