Efter hård kritik: Venstre bakker op om Billundbanen

Billund: Efter gennem lang tid at have været hård modstander af en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund, er regeringspartiet Venstre pludselig vendt på en tallerken. En ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti slår fast, at der skal laves en motorvej fra Haderslev omkring Billund og til Give, ligesom den omdiskuterede jernbane fra Vejle til Billund skal laves.

Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre, du har tidligere været hård kritiker af Billundbanen. Hvorfor er Venstre pludselig vendt på en tallerken?

- Det, jeg først og fremmest glæder mig over, er, at der kommer en motorvej fra Haderslev og Billund til Give inden for overskuelig fremtid. Det er meget vigtigt for Venstre, at den motorvej bliver til noget.

Så for at få en motorvej har du måttet æde en jernbane?

- Nej, sådan synes jeg ikke, man kan sige det. Der er tale om et forlig, hvor alle parter er kommet til bordet med deres ønsker, og så forhandler vi, indtil vi har en aftale. Så vi bakker selvfølgelig op om hele aftalen. Det er et kompromis med mange hensyn. Men jeg glæder mig først og fremmest over, at motorvejen kommer, siger Kristian Pihl Lorentzen.