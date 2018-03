Efter fyringer: Lego-folk er ved at finde på plads

I forbindelse med offentliggørelsen af et halvsløjt halvårsregnskab bekendtgjorde Lego, at der på verdensplan skulle nedlægges 1200 stillinger - heraf knap halvdelen i Billund. Afskedigelserne er nu gennemført, og rundt omkring i organisationen er folk ved at finde sig til rette i deres nye hverdag.

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i efteråret 2017 offentliggjorde Lego, at virksomheden planlagde at nedlægge 1200 stillinger på verdensplan - heraf 500-600 stilliner i Billund. Nogle er stoppet naturligt, nogle har fået job andre steder i koncernen, mens et større antal medarbejdere er blevet afskediget. Fyringerne er nu gennemført.

500-600 stillinger nedlagt

Mellem 500 og 600 stillinger i Billund er blevet nedlagt. Hvor mange fyresedler, som det i den forbindelse var nødvendigt at dele ud af, har det ikke været muligt at sætte et konkret tal på. Blandt andet fordi visse opgaver stadig bliver løst, men er blevet udliciteret i stedet for at blive løst af Legos egne medarbejdere. Det gælder eksempelvis rengøring.

Derudover har nogle valgt at stoppe frivilligt.

- Der var en naturlig afgang, og så var der nogle, som var heldige at få et andet job internt. Derfor er det svært at sætte et præcis tal på, siger Berit Flindt Pedersen, som i sine år som fællestillidsrepræsentant ikke har været vant til at skulle forholde sig til nedskæringer.

- Heldigvis har vi været i en situation, hvor det er gået godt i mange år, og hvor vi er blevet flere og flere, siger hun.

Tror du, at denne fyringsrunde var en enlig svale, eller forestiller du dig, at der er flere på vej?

- Jeg håber sandelig ikke, at det er noget, jeg skal vænne mig til. Det er psykisk hårdt at opleve, siger Berit Flindt Pedersen.