Efter forureningsdebatten: Det er stadig muligt at få solgt sit hus i Grindsted

Tallene viser, at der er sket et fald i både antal handler og pris i 2018 i forhold til 2017. Dog er bunden langt fra slået ud af markedet, og både antal handler og prisen ligger højere end i 2016.

Statistikken over antal handler og priser stammer fra boligportalen Boliga, der fra Tinglysningen har trukket tal i årene 2016-2018 i postnummer 7200 Grindsted. Alle handler er derefter manuelt gennemgået for at fjerne handler i omegnsbyerne og landområderne. Der er således kun tale om handler inden for Grindsteds byskilt.

Glad formand for borgergruppe

Tallene glæder Susanne Mathiesen, der er formand for borgergruppen "Ryd op efter Grindstedværket!".

- Det er ofte argumentet, jeg hører imod, at vi skal gøre noget: "Nu skal vi holde op med at snakke om det her, ellers kan man ikke sælge sit hus". Forleden dag blev jeg stoppet i midtbyen af en dame, der sagde til mig: "Det er noget skidt, du har gang i, er det ikke?". Hun mente, det kostede alle borgere i byen en frygtelig masse penge, blandt andet fordi priserne på husene ville falde, beretter Susanne Mathiesen.

- De tal her viser, at det passer faktisk ikke. Der blev solgt mindre sidste år, men det er stadig højere end i 2016, så det er nok markedets naturlige udsving. Der bliver også bygget en masse nye rækkehuse og lejeboliger i Grindsted. Det kan også spille ind på lysten til at købe, tilføjer Susanne Mathiesen.

Hun vil bruge tallene til at tale for sin sag:

- Det største problem er, at der løber historier rundt om i byen, at det at give sig til at få ryddet op i forureningen, har en negativ konsekvens. Nu ved vi, at det ikke er sandt, og derfor kan vi sige til dem: Så lad vær' med at gå rundt og fortælle det i byen, siger Susanne Mathiesen.