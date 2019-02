Efter forrige års store fyringsrunde: Lego er igen begyndt at ansætte folk

Efter en turbulent periode går det igen fremad for Lego. For halvandet år siden blev der massefyret, men nu går det langsomt fremad med nyansættelser, og direktør Niels B. Christiansen kunne onsdag offentliggøre et årsregnskab for 2018, som viste et overskud på 8,1 milliarder kroner. Foto: Martin Ravn