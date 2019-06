Efter fire tyverier fra biler ved Lalandia: - Lås din bil

Billund: Fire biler ved Lalandia har i løbet af weekenden fået stjålet forskellige effekter: En cola, en pung med diverse kort, Ipad, gps, ring, sengetøj og glattejern samt et kørekort. Det er ifølge politiet uvist, om bilerne har været låst.

Det får nu politiet til at komme med denne opfordring:

- Selv om man er på ferie inde i et mere eller mindre lukket område, kan vi kun opfordre til, at man husker at låse sin bil. Der er nogle, som går en runde og hiver i alle døre. Er der åbent, tager de, hvad der er, siger Mikkel Ross, fungerende vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.