Efter et liv med alkohol og anbragte børn: Pia har rejst sig fra sit misbrug

46-årige Pia Elbæk Larsen fik anbragt sine to yngste børn, da hun selv kom i behandling for alkoholmisbrug. Undervejs var der mange rådgivere og sagsbehandlere, men de to unge kvinder, hun har haft mest med at gøre, sidder i dag med den samme respekt for Pia, som hun gør for dem. Pia har rejst sig fra sit misbrug.