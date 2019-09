Efter dødsfald: Brandstationerne i Grindsted og Billund har fået deres nye ledere

Både i Billund og Grindsted er det velkendte ansigter, der fremover skal stå i spidsen for de lokale brandstationer.

Billund/Grindsted: De lokale brandstationer i Billund Kommunes to centerbyer har igen fået en leder. Men i modsætning til tidligere har de to brandstationer ikke længere den samme leder. I Grindsted er det fremover Gunnar Melchiorsen, der står i spidsen for brandstationen, mens det i Billund er Dannie Binger, der har genindtaget den post, som han tidligere har haft. Indtil for få måneder siden var det Jimmy Andersen, der stod i spidsen for brandstationerne i både Billund og Grindsted, ligesom han var leder i Esbjerg. Men da Jimmy Andersen i sommer pludselig døde, skulle der findes en anden løsning, og her er valget altså faldet på to lokale personer, der begge fungerer som frivillige på den lokale brandstation.

Ikke planlagt udskiftning Det var ikke planen, at de to lokale brandstationer på nuværende tidspunkt skulle have nye ledere. Jimmy Andersen var tidligere leder af brandstationerne i både Esbjerg, Grindsted og Billund, men midt i juni døde han pludselig og efterlod sig et stort tomrum.



Det er efterfølgende besluttet, at de to lokale brandstationer skal have hver deres leder.

Foto: Foto: Andreas Bjerre Dannie Binger har i en ikke så fjern fortid været brandstationsleder i Billund. Her byder han velkommen til den traditionsrige nytårsparole i 2017. Arkivfoto: Andreas Bjerre

Godt kendt med opgaverne 54-årige Dannie Binger har for få år siden været frontmand for Billund Brandstation, og han vender derfor tilbage til en stilling, han på mange måder er godt kendt med. Også Gunnar Melchiorsen er godt kendt med sin lokale brandstation i Grindsted, da han i 28 år har været frivillig brandmand, ligesom han de seneste seks-syv år har været tillidsmand for de 21 frivillige brandmænd på stationen. For ham var det meget naturligt at søge stillingen som brandstationsleder, da han gennem en årrække alligevel havde stiftet bekendtskab med en del af opgaverne. - Jeg har længe gået og passet materiellet. Jimmy (Andersen, red.) lagde gennem længere tid flere og flere opgaver over på mig, og så var det naturligt for mig, at jeg søgte stillingen og kom et skridt længere op, fortæller Gunnar Melchiorsen.

Har snust til det En brandstationsleder i Billund eller Grindsted er ansat på deltid og har blandt andet til opgave at lave vagtplaner og stå for den daglige vedligehold og drift. - Mange af de ting, jeg skal lave, har jeg lavet i forvejen, men der kommer selvfølgelig nogle afgørelser, som jeg selv skal stå for at træffe i stedet for bare at ringe til Jimmy, fortæller Gunnar Melchiorsen.