Efter asbestfund i børnehave: Legeplads er spærret af

- Vi går ud fra, at det har ligget der et stykke tid, men vi kender ikke oprindelsen. Det prøver vi på at finde ud af. Det kan være, at der er nogle, som har smidt en helt masse eternit, eller det kan være, det bare er den lille stump, siger Thomas Reintoft.

Stumperne af eternit indeholdende asbest kommer altså fra jorden under legepladsen. Hvor længe det har ligget der, er et helt åbent spørgsmål, ligesom det er uvist, om der er mere af slagsen.

- Der skulle graves ud til et nyt legeredskab, og der fandt pædagogerne en stump eternit, som viste sig at indeholde asbest. Derfor er et stykke af legepladsen spærret af, fortæller børne- og ungedirektør i Billund Kommune, Thomas Reintoft.

Vorbasse: Børnene i Børnehuset Andedammen i Vorbasse har i flere dage leget i jord, hvor der lå flere stykker eternit indeholdende asbest. Det fund har nu fået Billund Kommune til at afspærre et stykke af legepladsen, indtil det er gjort klart, om der er mere asbestfyldigt eternit i området.

Det er vigtigt for os at få afdækket, om det er en enlig svale og kun den lille stump, eller om der gemmer sig en hel masse under jorden.

Problemet skal afdækkes

Det blev torsdag besluttet, at der skulle opsættes et byggehegn rundt om den jordbunke, hvor stykket af eternit blev fundet. Dermed har børnene, som benytter legepladsen, ikke længere mulighed for at lege i netop denne jordbunke, og samtidig er medarbejdere fra Billund Kommunes teknik- og miljøforvaltning gået i gang med at afdække området.

Her er målet at finde ud af, om der er mere eternit i jorden under legepladsen - og i givet fald hvor meget.

- Det er vigtigt for os at få afdækket, om det er en enlig svale og kun den lille stump, eller om der gemmer sig en hel masse under jorden, siger Thomas Reintoft.

Da det endnu er uvist, hvor meget eternit der befinder sig i jorden, er der i Billund Kommune heller ikke taget nogen beslutning om, hvad der skal gøres for at få ryddet op. Det vil der blive taget stilling til, når problemets omfang er kendt.

Forældrene til børnene i Børnehuset Andedammen blev torsdag skriftligt informeret af Billund Kommune.