Efter Solos konkurs: Lise køber butikken og genindfører store størrelser

Lise Vinther Sørensen overtager butikken efter konkursen i Solo. Mandag er der udsalg, og snart genåbner hun med et større udvalg i store størrelser.

- Jeg har jo været med, siden butikken hed Zizzi og Maria Plusgirl. Da vi for tre år siden blev en Solo, fik vi de mere almindelige størrelser, men kunderne har savnet udvalget i de store størrelser. Det har vi mærket, og jeg ved, at vi har kundekredsen til det, siger Lise Vinther Sørensen.

Nu overtager Lise butikken, som snart genåbner med et større udvalg i store størrelser. Det har kunderne savnet.

Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang.

- Jeg er gået sammen med min datter og svigersøn og har købt butikken. Vi får et tæt samarbejde med en butik i Vejen og en i Skjern, og nu glæder jeg mig bare til at komme i gang, siger Lise Vinther Sørensen.

- Når vi har solgt lageret, skal vi have butikken frisket op, og så er vi klar, siger hun.

- Mandag har vi åbent klokken 10-20, for vi skal have solgt det hele, siger Lise Vinther Sørensen.

På mandag begynder udsalget, for nu skal hele lageret sælges ud, inden noget nyt kan komme ind.

Konkursen

Midt i marts gik Solo Company med hovedkvarter i Tistrup konkurs, og selvom det ikke nødvendigvis ville betyde, at butikken i Grindsted skulle lukke, var det hårde dage for Lise Vinther Sørensen og de ansatte. Forrige fredag morgen blev 22 butikker over hele landet, blandt dem butikken i Borgergade, lukket.

Det var ingen selvfølge, at butikkerne under Solo Company ville lukke trods moderselskabets konkurs. De ejes nemlig af datterselskaber, som ikke var direkte berørt af moderselskabets økonomiske problemer.

Sammen med butikken i Grindsted er det også butikkerne i Haderslev, Skive, Skagen og Aalborg, der fortsætter.