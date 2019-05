Lise Vinther Sørensen, der har overtaget den tidligere Solo-butik i Borgergade i Grindsted, genåbner under navnet "Roseanne".

Grindsted: Fredag klokken 10 slår en ny butik i Borgergade dørene op. Under navnet "Roseanne" bliver der igen liv i lokalerne, hvor Solo holdt til indtil konkursen midt i marts. Det er den tidligere butikschef Lise Vinther Sørensen, der har købt butikken og nu kaster sig ud i et liv som selvstændig. - Det er så vildt, og det har været nogle helt vilde uger med så mange udfordringer. Nu glæder vi os bare til at åbne og komme rigtigt i gang, siger hun med henvisning til, at butikken først forleden fik internetforbindelse. Indtil da er kontakten med leverandører og mange andre foregået over mobiltelefon og pc hjemme om aftenen.

Roseanne-kæden Roseanne i Grindsted er kommet med i en lille kæde af fire Roseanne-butikker sammen med en af Lise Vinter Sørensens tidligere kolleger.De andre Roseanne-butikker ligger i Vejen, Fredericia og Skjern.

Foto: Martin Ravn Gitte Andreassen og ny ejer Lise Vinther Sørensen har haft nogle travle dage forud for åbningen. Foto: Martin Ravn

Store størrelser Butikken genåbner med tøj i store størrelser fra str. 42 til 56. At det skulle være den type butik, var Lise Vinter Sørensen ikke et øjeblik i tvivl om. - Det er der, efterspørgslen er størst. Vi havde jo store størrelser, før Solo kom til, og det har kunderne savnet. De har i den grad efterspurgt et større udvalg, og det kommer vi med nu, siger hun. Et nyt mærke, som hun glæder sig til at vise kunderne, er "Only Carmakoma", det vil sige Only i store størrelser til kvinder med former og sans for stil og mode. - Det er så fedt, siger Lise Vinther Sørensen.

Foto: Martin Ravn Lise Vinther Sørensen, til venstre, og Gitte Andreassen er klar til at klæder kvinder flot på. Foto: Martin Ravn

Medhjælper Når butikken åbner igen på fredag, har hun Gitte Andreassen ved sin side. De to har arbejdet sammen siden oktober, da Gitte efter at have arbejdet 30 år inden for misbrugsområdet trængte til at prøve noget nyt. Da Solo gik konkurs, fik Gitte hurtigt nyt arbejde, men skyndte sig tilbage til Lise Vinther Sørensen, da hun hørte, at hun havde købt butikken. - Vi arbejder rigtig godt sammen, så det skulle jeg bare tilbage til, smiler Gitte Andreassen, mens hun har travlt med at hænge en sending nye skjorter på plads

Foto: Martin Ravn Den nye butik, Rosanne, er for kvinder, der ønsker store størrelser. Lise Vinther Sørensen, til venstre, og Gitte Andreassen er klar til at hjælpe dem med tøjet. Foto: Martin Ravn

Pakker i massevis Borgergade 6 er ved at være godt fyldt op med alle de nye mærker, og de to kvinder bruger meget tid på at tage imod pakker. - I går kom der 42 pakker med posten og fire fra GLS, fortæller Lise Vinther Sørensen. Fredag er butikken åben helt til klokken 22.