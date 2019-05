Efter 40 år i Grindsted: Nu lukker Frelsens Hærs Genbrugscenter i Nørregade

Grindsted: Frelsens Hærs Genbrugscenter i Nørregade lukker. Det er en beslutning, som er truffet i ledelsen i Frelsens Hær. Lukningen sker i forlængelse af en redningsplan, der skulle bringe minus til plus i det samlede genbrugsforretning i Frelsens Hær. Det er ikke lykkedes, og det koster nu butikken i Grindsted eksistensen.

- Vores genbrug over hele landet har haft det svært det seneste halvandet år, og Grindsted har kørt med et lille underskud på cirka 100.000 kroner. Det sammen med det faktum, at vi skal til at skifte taget ud, en investering på 600.000-700.000 kroner, har gjort, at vi vælger at sige stop nu, siger forvaltnings- og informationschef Lars Lydholm.

Han pointerer, at beslutningen udelukkede er truffet af økonomiske grunde, og at han intet har at udsætte på hverken ansatte eller frivillige i Grindsted. Tværtimod.

- Samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte har altid fungeret fint i Grindsted, og vi har heller aldrig fået klager fra kunder. Vi har kun godt at sige om Grindsted, men det kan ikke blive ved at gå, når udgifter er højere end indtægter.