Efter 15 år i fast arbejde: - Nu har jeg stof i hænderne og bestemmer alting selv

Elin Høgh Sørensen har haft CVR-nummer i ti år. Her har hun efter sit faste arbejde frembragt skønne kjoler i tyl, silkesatin og hør, men der skulle lige lidt ekstra mod, lidt flere år og et kærligt skub til, før hun blev selvstændig med sy- og designstue i Løvlund.

Billund: Symaskinen triller afsted, mens Elin Høgh Sørensens hænder tager fra. Radioen spiller dæmpet. Ud af loftsvinduet har hun udsigt til en flad vintergrøn mark, der er i konstant forandring. Indenfor i loftlokalet er der fyldt med stofruller i alle mulige størrelser og farver. Engang var der masser af plads - men sjovt nok er der hurtigt blevet fyldt op.

Elin Høgh Sørensen fik nemlig på et tidspunkt bud om at aftage 4000 meter stof.

- Jeg sagde selvfølgelig nej tak, for det er rigtig meget, men jeg endte alligevel med at købe det, så der er meget mere i resten af huset, fortæller Elin med et smil.

Hun har været selvstændig på fuld tid i et år nu. Høgh Sørensen, systue og designværksted, har ellers haft eget cvr-nummer i ti år.

For Elin har firmaet været et bierhverv ved siden af hendes faste arbejde, senest hos DK Company i Billund. Et arbejde, som Elin egentlig var glad for.

- Jeg er uddannet modelkonstruktør i tekstilindustrien, så det var meget computer og kommunikation på computeren med dem, som reelt havde fingrene i det - i Tyrkiet, Indien eller Pakistan, forklarer Elin, der måske også havde lidt af en 40-års krise.

- Selvom jeg søgte andet arbejde, ville jeg højst sandsynligt blive ved med at lave det samme, men jeg var langt omkring - faktisk tænkte jeg også på at lukke mit eget, fortæller Elin.