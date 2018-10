EU finansierer: Hjælp er på vej til hårdtprøvede butikker i kommunen

Der er håb forude for nødlidende butikker i Billund Kommune. Et EU-finansieret projekt vil opgradere de butiksdrivende og deres ansatte og få dem til at arbejde meget tættere sammen - på tværs af fag og brancher.

Billund Kommune: Nethandel. Årelangt byggeri. Svigtende kunder og nogle steder mangel på parkeringspladser. Jo, Billund Kommunes butiksliv har sit at slås med. Men nu er der hjælp på vej. I form af et projekt, som Billund ErhvervsFremme har fået finansieret via midler fra EU. Det toårige projekt, Vækst til erhverv i gadeplan, har som mål at få butikkerne på gaden, tøjbutikken, kosmotologen og skobutikken til at vækste 10 procent om året. Butikkerne og de ansatte deltager i et gratis forløb over et år med i alt cirka 50 andre detailhandler, og forløbet bliver tilpasset den enkelte butiks behov. Direktør for Billund Erhvervsfremme, Hans Peter Folmann, er begejstret for muligheden. - Det kom sig af, at jeg læste en artikel og blev opmærksom på, at man kunne søge. Billund Kommune passede bare ikke så godt til kriterierne, men vi forsøgte alligevel, og det betyder, at vi nu har et par millioner at gøre med over et par år, siger Hans Peter Folmann.

Vækst til erhverv i gadeplan Projektet er blevet præsenteret for Grindsted Handelsstandsforening, og Billund Handelsstandsforening er netop blevet orienteret. Projektet er for alle butikker i hele kommunen - også butikker i de små byer. Grænsen for deltagere er egentlig 50 virksomheder, men Billund ErhvervsFremme vil undersøge mulighederne for at udvide projektet yderligere.Bag projektet er Billund ErhvervsFremme, Billund Kommune, Region Sydanmark og Dansk Natur- og Kystturisme og de lokale handelsstandsforeninger.

Tæt samarbejde på tværs Billund ErhvervsFremme skal nu rekruttere en projektleder. Projektet handler nemlig om at opgradere og få lavet en håndholdt forretningsplan for hver enkelt butik. Samtidig handler det også om at bringe butikkerne sammen i et stærkt netværk. For en tøjbutik og en kosmotolog kan faktisk lære rigtig meget af hinanden - selvom det ikke ser sådan ud ved første øjekast. - Måske er en god til sociale medier, mens en anden har nye ideer, eller måske kan man indgå aftaler om, at et tøjkøb på et vist beløb kan give rabat hos kosmotologen, forklarer Hans Peter Folmann, der mener, at der skal skrues på små ting og brydes med vaner på lavpraktisk niveau. Projektet er blevet modtaget med kyshånd fra butikslivet. 50 butikker har tilmeldt sig og trækker i arbejdstøjet til januar - det gælder også butikker fra udkanten af kommunen fra Stenderup/ Krogager, Hejnsvig og Sdr. Omme. Hans Peter Folmann ser initiativet som et startskud til et netværk og et tæt samarbejde, der kan leve i mange år frem. - Vi rykker tættere sammen i bussen, og sammenhold giver vækst. Et sådant projekt bliver også en fordel, når vi skal ud og rekruttere andre butikker til byen - for eksempel en ny skobutik, for her gør man noget ekstra, og det er en god fortælling, siger Hans Peter Folmann.