Der er massiv interesse for den fortsat relativt nye E-sportsklub i Grindsted, hvor 100 medlemmer spiller med trænere tilknyttet hver uge og venteliste er et nødvendigt onde.

Hverken det scenarie eller en decideret udvidelse af Magion ligger dog lige for, og for at skuffe færrest muligt håber Torben Hyldgaard derfor, at der snart oprettes flere E-sportsforeninger i kommunen, som foruden Grindsted på nuværende tidspunkt tæller Vorbasses og Stenderup-Krogagers ditto.

- Vi har ikke plads til flere pc'er herinde, men vi håber på et tidspunkt at få lov til også at bruge lokalet ved siden af, siger han om lokalet, som i dag primært bruges til møder.

Ventelisten er der desværre stadig, for på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at udvide faciliteterne.

- Jeg er lidt overrasket over, at det blev så stort så hurtigt.

- Da vi for alvor startede op i november sidste år, blev jeg ringet op om tilmelding hver eneste dag, og allerede i februar havde vi de 100 medlemmer, vi har plads til plus venteliste, siger formanden og slår fast:

Grindsted: På 1. sal i Magion er der siden slutningen af sidste år blevet etableret en klub med mere end almindelig vind i sejlene. De 20 computere i det gamle mødelokale vidner om, at der ikke er tale om traditionel sport, men derimod E-sport, som for alvor har fået sit gennembrud i hele landet gennem de senere år. Og at interessen bestemt også er til stede i Grindsted, fandt formand Torben Hyldgaard hurtigt ud af.

Der er gang i computerne på forskellige hold fra mandag til torsdag. For at få lov til at spille på hold to timer hver uge giver medlemmerne 700 i årskontingent.De yngste er otte år og de ældste 15 år. Af de 100 medlemmer er kun et par stykker piger, men formanden håber på flere fremover. Foruden de faste klubaftener har formanden været med til at lave nogle fredagsarrangementer, hvor han sørger for, at de unge også får rørt sig fysisk med eksempelvis rundbold og fodbold. Dem kommer der flere af fremover.

God løsning med jobcenter

Det sværeste ved at komme i gang var således ikke at skaffe computerinteresserede unge mennesker, men derimod at finde egnede trænere. Ret hurtigt blev Torben Hyldgaard dog kontaktet af jobcentret i Billund Kommune, som viste sig at have et par stærke esser i ærmet.

- De fortalte, at de havde to unge knægte i starten af 20'erne i deres kontanthjælpssystem, som spillede meget computer og var hammergode til det, og som muligvis kunne blive trænere hos os, siger han.

De to unge mænd er således blevet tilknyttet, så de på den måde både lever op til kravene for at få deres understøttelse og samtidig bliver hjulpet tilbage på rette spor.

- Det er det bedste, vi nogensinde har gjort i klubben, siger formanden.

I det hele taget ser Torben Hyldgaard klubben som et sted, der kan løfte unge, som ellers har udfordringer med at passe ind. Det gælder ikke mindst deres mindre specialhold for unge med forskellige diagnoser, for hvem det er svært at deltage sammen med de øvrige unge.

- Jeg ved, at de er enormt glade for at være her, og selvom det ikke nødvendigvis ser ud af meget, så kan det være et stort skridt for dem socialt at komme i klubben, siger han.