E-sport indtog Vorbasse Marked

20-årige Tonny 'T0nse' Huynh er et af de store talenter inden for e-sport. I weekenden besøgte han Vorbasse Marked sammen med Odense E-sport.

Vorbasse: E-sport er in, og i år har computerverdenen også indtaget Vorbasse Marked. I et hjørne i det telt, der senere blev til ølteltet, var flere skærme sat op, med mulighed for at spille Fifa, Counter Strike, Fortnite, prøve VR-briller og et racerspil med fysisk rat og pedaler. En af de semiprofessionelle gamere fra Odense E-sport, man kunne møde, var 20-årige Tonny Huynh. Siden konfirmationen har han spillet computerspil. Det begyndte med Counter Strike og Fifa, men for halvandet år siden prøvede han spillet Fortnite, og det viste sig, at det var han ret god til. - Jeg er i dag i top 20 blandt spillerne i Danmark, fortæller Tonny, der bliver kaldt Tonse. På nettet skriver han 'T0nse'. Kort fortalt går Fortnite ud på at være den sidste overlevende tilbage på en ø. Man skal passe på, man ikke bliver slået ihjel, og man skal forsøge at få ramt på de andre modspillere. Tonse deltager i turneringer på nettet, arrangeret af udviklerne bag Fortnite. Senest vandt han og hans kammerat 15.000 kroner, men da han for en måned siden deltog i 'World Cup', blev det til endnu mere. - På 10 uger tjente jeg 50.000 kroner, men så spillede jeg også over 50 timer hver uge for at holde niveauet, fortæller han.

Man mødes også fysisk til LAN-arrangementer, og der er det fedt at møde de mennesker, man længe har talt med over nettet T0nse, gamer

Foto: John Randeris Tonny Huynh er 20 år. Foto: John Randeris

Stjerne på nettet Tonny streamer også sine spil, så andre kan følge ham. Det sker både på YouTube og mediet "Twitch". På det sidste medie har han 8.000 følgere. Når han ikke spiller, træner han børn og unge i Odense E-sports egne lokaler. Det er ofte børn og unge, som også følger ham på nettet, og Tonse fortæller, det giver en vis respekt blandt de unge, at han er semiprofessionel. - Mange følger mig på nettet, så de kender mit niveau, og tror på mig, når jeg giver råd, siger han. Når Tonse spiller, gør han det over nettet med folk, han aldrig har mødt, og han synes, det sociale aspekt ofte undervurderes af folk, der ikke spiller computer. - Man mødes også fysisk til LAN-arrangementer, og der er det fedt at møde de mennesker, man længe har talt med over nettet, siger han. Der er dog en ulempe ved at spille meget computer, som er svær at komme udenom. - Jeg får rørt mig for lidt, men er begyndt at løbe for at holde mig i gang, siger Tonse.

Foto: John Randeris Tonny Huynh spiller Fortnite. Foto: John Randeris

Fremtiden for T0nse Tonny Huynh holder i øjeblikket sabbatår efter at være blevet student i 2018, men han er klar over, at han ikke vil blive ved med at have lige så meget tid til at spille computer. - Jeg vil gerne leve af e-sport på en eller anden måde, siger Tonse, der går med overvejelser om forskellige uddannelser. - Jeg har tænkt på noget markedsføring eller marketing, hvor jeg kan være med til at brande e-sport, forklarer han. Men indtil videre 'gamer' han, og der venter flere turneringer der ude. Hvis han er god, er der måske pengepræmier på spil.

Foto: John Randeris Der blev spillet og grint i det store telt. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Store som små prøvede kræfter med e-sport. Foto: John Randeris