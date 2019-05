Duel: Anni og Troels viste prøver på forskellighederne

Selvom de to lokale folketingsmedlemmer fra Venstre og Socialdemokratiet er enige om mange ting, afslørede onsdagens debat hos JydskeVestkysten, at der også er markante forskelle på dem.

Onsdag mødtes de to politikere til debat hos JydskeVestkysten, og selvom de undervejs i den 75 minutter lange debat afslørede stor enighed om mange ting, blev det også tydeligt, at der var markante forskelle på dem.

Billund Kommune: Selvom de to lokale folketingsmedlemmer, Troels Ravn (S) og Anni Matthiesen (V), er enige om mange ting, er der også markante forskelle på dem. Trods et stort fælles banner på Ribe Landevej er deres holdninger langt fra ens.

Stemmer for sundhedsreformen

Blandt andet omkring regionernes fremtid er de to lokale politikere og kandidater meget uenige. Anni Matthiesen har ellers tidligere været skeptisk over for sit eget partis forslag om at nedlægge regionerne, men med tiden er hun og den lille håndfuld øvrige kritikere blevet mere rolige.

- Vi har drøftet det indgående med Lars Løkke Rasmussen og fået føjet nogle ting ind, som har gjort os rolige, så som sundhedsreformen står nu, bakker vi op om den, lød det fra Anni Matthiesen.

- Det er blandt andet blevet sikret, at de de otte personer, som skal placeres i sundhedsforvaltningen i Vejle, alle vil have bopæl i Syddanmark, sagde Anni Matthiesen og tilføjede, at det desuden er blevet nedskrevet i aftalen, at der skal oprettes et patient- og pårørenderåd, så der på den måde er en direkte linje til forvaltningen.