DuPont i Grindsted adopterer en 5. klasse fra Søndreskole

Fabrikken producerer ingredienser til fødevareindustrien verden over, og det sker på basis af naturlige råvarer, som også kommer fra hele verden.

De 20 elever er i dette skoleår adopteret af DuPont med henblik på at få indblik i, hvad det er for en virksomhed og hvilke typer arbejdspladser, den rummer.

Vigtigt kendskab

DuPont har cirka 580 medarbejdere på fabrikkerne i Grindsted og Haderslev.

Lige nu er der ikke de store problemer med at få arbejdskraft, men om nogle år skal fabrikkerne ud i et større generationsskifte.

- Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu får en plads i børnenes bevidsthed, så de også tænker DuPont, når de skal til at vælge uddannelsesvej, siger Max Kristensen, HR-chef på de to fabrikker, i en pressemeddelelse.

Der er en stor variation af jobtyper på fabrikken i Grindsted. Eleverne vil i forløbet blandt andet komme tæt på lærlinge og elever inden for fagene smed, elektriker, shipping, maskinarbejder, procesoperatør, truckfører og laborant.