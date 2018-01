Drikkevand bliver dyrere

Grindsted: Fra og med 1. januar hæver Grindsted Vandværk prisen på drikke vand med 1,52 kroner pr. kubikmeter fra 10,82 kroner til 12,34 kroner. For en standardfamilie betyder prisstigningen en ekstra regning på cirka 16 kroner pr. måned, oplyser vandværket i en pressemeddelelse.

Stigningen i vandprisen sker for at sikre kunderne en stabil vandforsyning med høj kvalitet i vandet - også i fremtiden. Ledningsnettet skal derfor omstruktureres og udbygges. Siden 2015 har Grindsted Vandværk derfor arbejdet med at etablere en ringforbindelse syd om Grindsted by. Ringforbindelsen koster samlet set 5,3 millioner kroner.

Alle kunder i Grindsted by og Stenderup-Krogager by har fjernaflæste vandmålere. Herfra trækker Grindsted Vandværk aflæsninger hver måned. Aflæsningerne danner bl.a. baggrund for den afregning, man som kunde modtager, men de giver også vandværket et overblik over det samlede vandforbrug og ændringer i det. I tilfælde af brud på ledningsnettet vil man så kunne bruge sektioneringen og aflæsningerne til at se, hvilket område, der er sket ændringer i forbruget i, fortæller formand for Grindsted Vandværk Nis C. Sørensen.