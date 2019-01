Driftsleder efter nytårsaften: - Tak, unge mennesker. Intet er smadret

Billund Kommune: Christian Iversen, driftsleder i Billund Kommunens Park & Vej, har aldrig oplevet det før - og han har ellers været med i mange år.

Han har aldrig før oplevet at finde skraldespande, busskure og andet i hele kommunen intakt efter en nytårsaften. Men sådan har det været i år, og det er han glad for.

- Jeg synes, der er grund til at rose de unge, som har festet nytårsaften. Vi har aldrig før prøvet at vågne op til, at intet er ødelagt. Det er en rigtig god fornemmelse, siger han.

Nytåret plejer ellers at give en del ekstra arbejde og udgifter for afdelingen.

- Vi plejer at få busskure og skraldespande sprængt i luften, og sådan en busskur koster 70.000 kroner. I år har alt været fredeligt, siger han.