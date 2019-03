Dorte holder mobilfri rytmik for småbørnsfamilier

Da Dorte Nørgaard for 27 år siden selv gik til rytmik med sin datter, stod det klart for hende, at det var det, hun skulle bruge sit arbejdsliv på. Hun er kommet i Billund Kommune siden 2003.

Billund Kommune: Dorte Nørgaard fra Aarhus kører gerne turen til Billund og Grindsted - og har gjort det adskillige gange siden 2003, hvor hun første gang underviste dagplejerne og deres børn i musik, sang og rytmik på Billund Bibliotek. Nu er hun - og Billund Bibliotekerne - klar med et nyt tilbud i Magion - denne gang til småbørnsfamilierne.

- Det er et forsøg, og jeg vil rigtig gerne lave mere af det, siger Dorte Nørgaard, der dog bliver lidt overrasket over at høre, at dagens tilmeldinger kun er nået op på otte, for der er plads til 30. Snart viser det sig, at flere familier er ramt af sygdom, så end ikke de otte møder op.

- Der var annonceret for børn mellem 0-3 år, men småbørnsfamilier med børn fra 0-6 år kan sagtens være med, siger Dorte Nørgaard, der også har undervist i musik og bevægelse i indskolingen.

Lige nu er hun fastansat på Musikskolen Laura i Aarhus, på Horsens Musikskole og Kulturskolen Syddjurs i Rønde og undervejs har hun udgivet fem bøger om børn, musik og rytmik, og hun elsker til stadighed at komme rundt i landet - og der er en vis forskel på små byer som Grindsted og Billund og de lidt større byer.

- Det er som om, der er lidt mere ro på her. Også dagplejerne jeg har haft her virker mere rolige, siger Dorte Nørgaard, der synes det er sjovt at se noget andet:

- Nogle børn er der megameget gang i, andre gange er de mere forsigtige, forklarer Dorte Nørgaard, der for ti år siden uddannede sig til motorikvejleder, så hun kunne arbejde mere målrettet med musik og motorik.