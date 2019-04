Dorte Poulsen fra Blomstergalleriet vinder stafet

Billund: Med et stort engagement og tiltag som værtindegaver, kaffe og popcorn har Dorte Poulsen, der er indehaver af blomstergalleriet, formået at vinde månedens stafet - en kæmpestor bold på en trefod.

Stafetten er en del af projekt "vækst til erhverv i gadeplan", der kører gennem Billund Erhvervsfremme, og gives videre hver måned til en person, der er med i projektet, og som har gjort sig særligt bemærket i den forgangne periode.

Dorte har fået stafetten, fordi hun har udrettet mange gode resultater og har været deltagende og nærværende i diverse debatter afholdt af Billund Erhvervsfremme.

- Det betyder virkelig meget at have vundet stafetten, og jeg er utrolig stolt, fortæller Dorte Poulsen, der blandt andet har renoveret butikkens facade, blevet mere aktiv på de sociale medier og fået nye produkter ind i butikken.

- Vi laver flere værtindegaver nu, har fået "husets kaffe" og sælger gourmet-popcorn. Det er stadig en blomsterbutik med blomsterne som vores primære forretning, men der er kommet flere sjove ting til.

Det er endnu uvidst, om stafetten kan vindes to gange, men Dorte Poulsen er klar på at gøre et forsøg. Hendes fokus er nemlig hele tiden at udvikle sin forretning.

- Vi går efter at udvikle os mere. Bare fordi vi har vundet stafetten, skal vi ikke gå i stå. Vi skal hele tiden være foran konkurrenterne og supermarkederne, siger Dorte, der lige nu arbejder på muligheden for at sælge en kop kaffe og chokolade, som kunderne kan sidde udenfor og nyde.

Vil man se stafetprisen, står den lige nu inde i Blomstergalleriets forretning.