Dødsfald: Billund har mistet en aktiv ildsjæl

Henrik Mahler stammede oprindeligt fra Grønbjerg, men i knap 30 år boede han i Billund, og han var på alle måder meget engageret i sit lokale samfund. Henrik Mahler var trofast medlem af Venstre, og han har ved en tidligere lejlighed - i forbindelse med kommunalvalget i 2009 - stået på stemmesedlen under Liste V - dog uden at få tilstrækkeligt mange stemmer til at opnå valg.

Aktiv i foreningslivet

Henrik Mahler var gennem mange år en aktiv ildsjæl i det lokale foreningsliv. Han har været formand for fodboldafdelingen under Billund Idrætsforening, og ved sin død var han formand for bordtennisklubben, som ligeledes er en afdeling under Billund Idrætsforening.

Fodbold var Henrik Mahlers store interesse, og især fulgte han favoritholdet fra Liverpool tæt. Faktisk så tæt, at han om mindre end tre uger - lørdag den 24. februar - sammen med en gruppe kammerater havde planlagt en rejse til England for at se favoritholdet i aktion.

Henrik Mahler døde mandag eftermiddag uden forudgående advarsel. Om eftermiddagen talte han i telefon med sin hustru Annette, og her var der ingen indikationer på, at han få timer senere ville falde død om. Henrik Mahler blev fundet død på kontoret på sin arbejdsplads i Esbjerg.

Henrik Mahler efterlader sig hustruen Annette samt parrets to børn, Frederikke på 22 år og Rasmus på 16 år.