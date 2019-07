Finn Hauge Jensen tog den lange rejse fra barndommens land i 1950'ernes Vorbasse med sorgløs nostalgi og stokrose-romantik intakt til tiden som stort boksetalent i AAK Aarhus og velanset kok på Kongeskibet Dannebrog for at havne på endestationen på livets skyggeside som livstidsdømt dobbeltmorder, voldtægtsmand og gidseltager i Smilets By.