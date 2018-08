Filskov: Selvom målsætningen for Filskovs bedste kvindehåndboldhold i sidste sæson var at 'overleve' i Jyllandsserien, endte sæsonen ganske anderledes. Holdet gik ubesejret gennem rækken og er derfor for første gang i klubbens historie klar til at prøve sig af i 3. division.

Ifølge træner Boe Rasmussen var Jyllandsserien stort nok i sig selv, og oprykningen kom således meget overraskende for klubben, som nu kan bryste sig af divisionshåndbold. Der er dog i den nye sæson ikke udsigt til de store ændringer på de indre linjer, som ligeledes gælder på målsætningen.

- Det handler også om at klare frisag i 3. division, for vi har ikke rigtig noget at 'skyde' med, siger han og nævner, hvor Filskov især er bagud på point sammenlignet med eksempelvis Grindsteds kvindehold i samme række:

- Vi har ingen ungdomsafdeling eller økonomi til at lokke spillere med, siger han.

Det til trods har holdet ifølge Boe Rasmussen en solid stamme af lokalt opvoksede spillere tilsat tilflyttere.

- Selvom vi er et lille samfund, har vi relativt mange unge mennesker i byen, og det er kun godt for os, siger han og nævner, at der for begge køns vedkommende er to seniorhold i håndboldklubben.