- Det betyder noget, at jeg kan mærke, hvor meget Ditte og Anders vil det her. De vil drive hotellet på deres egen måde, men det vil blive en god måde, det er jeg sikker på, siger Gerda Mørkholt.

- Vi vil aldrig kunne drive det på samme måde som Gerda og Jørgen. Vi skal finde vores måde at drive stedet på, men jeg vil gøre alt for, at den sjæl, stedet har, lever videre, forklarer Ditte.

Hun og manden overtager det lille hotel efter Gerda og Jørgen Mørkholt, der har drevet hotellet siden 2007. Der bliver noget at leve op til for parret, for hotellet scorer mange point på diverse hotel- og rejsesider.

Nu med lejebolig

Som noget nyt, vil der ikke længere være privat bolig ved siden af hotellet. Ditte og Anders bliver nemlig boende i Billund, hvilket de også har gjort deres overvejelser omkring.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi kan vise nærhed over for gæsterne, selvom vi ikke bor lige inde ved siden af som Gerda og Jørgen gjorde. Det tager kun 10 minutter for os at komme herhen, så vi er stadig tæt på, siger Ditte.

I stedet skal "privaten" omdannes til en feriebolig.

- Vi er i gang med at få gjort den del af bygningen i stand. Det skal blive til en feriebolig, der lejes gennem Airbnb med eget køkken og plads til i alt 12 personer, siger Ditte og uddyber deres valg:

- Vi har valgt at inddrage den del til feriebolig, fordi vi også gerne vil tilbyde et alternativ til at bo på garnihotellet, hvor der for eksempel ikke er mulighed for selv at lave mad.

Det er allerede muligt at booke et værelse på Skjoldbjerg Garnihotel og når Legoland åbner, regner Ditte Stensgaard Knudsen med, at de er parate til også at tage i mod gæster til ferieboligen.