Disse historier læste I flest gange på jv.dk i 2017

En oversigt over, hvad læserne helst vil have af stof på jv.dk, afslører, at kriminalhistorier om vold, død og ødelæggelse er de mest eftertragtede historier.

Billund Kommune: Der er ingen tvivl om, hvilken type af historier læserne i Billund Kommune interesserer sig mest for. I hvert fald ikke hvis man kigger nærmere på, hvilke historier, der på JydskeVestkystens Billund-side har haft flest læsere i det forløbne år: Det er historier, som indebærer blå blink. Ulykker, katastrofer og voldsomme episoder. Årets mest læste lokalhistorie stammer fra juni, hvor en 47-årig mand begik selvmord. Forinden var han blevet standset af politiet, men det lykkedes ham at komme ind bag rattet og stikke af i patruljevognen, inden han forulykkede. Herefter forsvandt han til fods og blev efterfølgende fundet død efter at have begået selvmord.

Bodil Jørgensen mest populær Årets suverænt mest læste historie i 2017 på jv.dk stammer fra Vejen. Den handler om skuespilleren Bodil Jørgensen, der for at støtte Danmarks Indsamlingen lagde stemme til en app. Det betød, at danskere, som downloadede app'en til deres telefon, havde mulighed for at blive vækket af den kendte skuespillers stemme.

Ulykke og skyderi Også 2017's næstmest og tredjemest læste historier har meget alvorlige og tragiske baggrunde. I november var en 18-årig mand fra Grindsted involveret i en alvorlig ulykke, da han fik sit ene ben revet af i en havefræser på Grindsted Produktionsskole. Det blev årets næstmest læste lokale historie på jv.dk. På tredjepladsen finder vi skyderisagen fra Grindsted Sygehus, som fandt sted i begyndelsen af maj. To grupperinger havde på grund af noget personfnidderfnadder sat hinanden stævne, og det endte med, at et våben blev affyret. Fire unge mænd blev i slutningen af året dømt for episoden, som resulterede i hårde fængselsstraffe.

Røvere tiltrak sig opmærksomhed I Stenderup-Krogager oplevede købmand Brian Duedal, at hans butik for anden gang på fem måneder fik besøg af bevæbnede røvere. En meget ubehagelig episode for købmanden og hans personale, som kan glæde sig over, at det efterfølgende lykkedes politiet at finde frem til røverne. Historien blev den fjerde mest læste fra Billund Kommune i det forløbne år.

Andet end død og ødelæggelse Først herefter er der på listen over årets mest læste historier fra Billund Kommune blevet plads til historier, der ikke tager udgangspunkt i blod, død og ødelæggelse. Historien om Søren Kaus, der i mange år kæmpede mod et alkoholmisbrug, nåede frem til rigtig mange læsere og var en af de historier, som i løbet af året kastede flest kommentarer af sig. Kommentarer fra mennesker, som i høj grad ytrede sympati for, at det er lykkedes Søren Kaus at komme ud af sit alkoholmisbrug og nu kan fokusere på sin familie.