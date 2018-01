Direktører takker af i Agrometer

Grindsted: Ivan Pedersen og Peter G. Pedersen solgte i efteråret 2016 Agrometer A/S til Erhvervsinvest, men fortsatte i den daglige ledelse af virksomheden. Dengang skete salget som et ønske om både at gennemføre et generationsskifte og ruste virksomheden til at imødekomme den stigende efterspørgsel, man har oplevet gennem de seneste år. Men den 1. marts stopper de begge.

Agrometer indgår i koncernfællesskab med Dansk Smede- & Maskinteknik A/S i Rødding, og de to virksomheder kunne i 2017 præstere det hidtil bedste resultat med en omsætning på over 200 mio. kr. I løbet af året voksede antallet af medarbejdere således der i dag er 130 ansatte i begge virksomheder.