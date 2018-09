Direktør om Legos udfordringer: - Der er ingen snuptagsløsning tilbage til vækst

Billund: 2018 bliver et stabiliseringsår, men Lego er på rette spor.

Sådan lyder det fra Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego oven på halvårsregnskabet.

- 2018 handler om at stabilisere virksomheden og at bygge et fundament for langsigtet, bæredygtig vækst. Vi er på sporet med de planer, siger Niels B. Christiansen.

Selvom regnskabet i danske kroner viser et stort fald i overskuddet på 10 procent til tre milliarder kroner og et fald i omsætningen på fem procent til 14,3 milliarder kroner, opmuntrer regnskabet Lego-direktøren. Det kan måske undre, men det skyldes, at faldet i høj grad er begrundet i, at USA er Legos største marked, og den amerikanske dollar er faldet med 10 procent siden 1. halvår 2017. Hvis man bort fra den påvirkning, som valutakurser har på regnskabet, ville Lego være kommet ud med en omsætning på præcist samme niveau som 1. halvår 2017, og med et driftoverskud, der var steget.

- Det er den måde, der mest præcist afspejler vores præstation. Det er sådan, vi selv sætter mål, og det er sådan, vi selv måler vores præstation. Vi er her for at få Lego-produkter ud i hænderne på flere kunder verden over, vi er her ikke for at kontrollere valutakurser. Så at kigge på regnskabet i faste valutaer, er den bedste sammenligning, og den som faktisk viser, hvordan den underliggende forretning i Lego har udviklet sig, siger Niels B. Christiansen.