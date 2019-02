Direktør for biogassen til bekymrede Grindsted-naboer: Det kommer ikke til at lugte!

Combigas ønsker at bygge et stort biogasanlæg ved siden af Billund Vand & Energi på Grindsted Landevej. Direktøren forsikrer om, at det ikke vil lugte, og at den gylle, landmændene får tilbage fra anlægget, vil lugte mindre end den gylle, de kører ud i dag. Arkivfoto

Frank Wennerberg, direktør i Combigas, der ønsker at opføre et stort biogasanlæg ved Grindsted, forsikrer, at anlægget ikke kommer til at lugte.

Grindsted: Alle kender den skarpe lugt af gylle, der bliver spredt på markerne om foråret. Netop den lugt frygter naboer i vestbyen at blive indhyllet i, hvis Combigas får lov til at bygge et stort biogasanlæg vest for Grindsted. Men det bliver lige omvendt, siger Frank Wennerberg, direktør i Combigas. - Når man kører gylle gennem et biogasanlæg, fjerner man en del af lugten, så gyllen lugter mindre, når den bliver kørt ud på markerne. Det kan da kun være en fordel for dem, der bor tæt på, siger han.

Billund Biogas Det er selskabet Combigas, som udvikler og opfører anlægget, der efter planen skal være klar til at producere naturgas fra 1. januar 2021. Det er en investering på 250-300 millioner kroner..



Combigas har også biogasanlæg i Hemmet og Rødkærsbro.En VVM-redegørelse skal være færdig 1. september 2019.



På onsdag er de nærmeste naboer samt protestgruppen fra vestbyen inviteret til informationsmøde.



I løbet af foråret vil der være flere informationsmøder om biogasanlægget, og der vil også være en nabohøring.



Ejerforholdene er ikke afklaret endnu. Normalt vil et anlæg være ejet af virksomheden og de landmænd, som leverer gylle, dybstrøelse og andet til anlægget.



En mulighed er også andele eller fælleseje. Hvis der er et ønske om det, er Frank Wennerberg åben overfor ideen.

Lugt Selvom biogasanlægget bliver stort, bedyrer Frank Wennerberg, at det ikke vil lugte mere end det nuværende biogasanlæg på Grindsted Landevej 40. Her har man endnu aldrig fået klager over lugt. Det nye anlæg vil fortrinsvis aftage landbrugsaffald, herunder gylle og dybstrøelse, altså halm, som svin eller kvæg har haft som underlag. Der kan også blive tale om hestemøg, grøntsagsaffald fra Flensted eller restprodukter fra mejerier. - Hvis der for eksempel er noget, der mislykkes i en osteproduktion, kan man køre det hele gennem biogasanlægget, forklarer Frank Wennerberg, som dog ikke har de endelige aftaler med leverandører på plads endnu. Frank Wennerberg kan derfor ikke fortælle, hvad der helt konkret vil blive leveret til anlægget i Grindsted. Det står dog fast, at det, der kommer ud i den anden ende af anlægget, er gylle og gas. Gylle, som ifølge direktøren vil lugte mindre end den gylle, der i dag køres ud på markerne, samt gas, der kan sendes videre ud i naturgasnettet - i Danmark eller eksporteres til hele Europa.

Lastbiler og rør Anlægget på Grindsted Landevej skal hver dag modtage biomasse i en størrelsesorden, der svarer til, at 60-80 tankbiler skal køre ind hver dag. Det antal vil dog blive en del mindre, da Combigas arbejder på at få en del af gyllen rørlagt. - Der er jo ingen grund til at starte en lastbil og hente et læs gylle for at køre det derover. Det vil være nærliggende at lægge en rørledning, for eksempel fra Martin Lund Madsens ejendom, eller fra kvægbruget lige overfor. Alt det, der kan rørlægges, vil vi rørlægge, siger Frank Wennerberg. Han understreger også, at ingen af lastbilerne til anlægget kommer til at køre ad Ølgodvej. De skal køre ind til anlægget fra Grindsted Landevej. - Det gør vi netop for at genere naboerne på Ølgodvej mindst muligt, siger han.

Økologi Frank Wennerberg håber også, at det nye biogasanlæg får en økologisk linje. - Er der efterspørgsel, vil vi gerne lave økologisk gødning. Det er jo det, et biogasanlæg er. Det er en gødningsfabrik, siger direktøren, som ikke er i tvivl om, at biogas er en god idé: - Hvis man vil være en del af det bæredygtige, økologiske samfund, så er biogas en essentiel del af det.