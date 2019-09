Det tager år at skabe nye byggegrunde i Hejnsvig

Det kommer til at tage halvandet års tid, inden de nye byggegrunde ved Søgårdparken i Hejnsvig er klar til at blive sat til salg. Arkivfoto: Keld Stampe

Der er glæde i Hejnsvig over udsigten til 30-40 nye byggegrunde i området ved Søgårdparken. Det bliver dog nødvendigt med lidt tålmodighed, for arbejdet med ny lokalplan og byggemodning kommer i bedste fald til at tage halvandet år, vurderer borgmesteren.

Hejnsvig: Der kommer til at gå op mod et par år, inden de første nye byggegrunde kan blive sat til salg i Hejnsvig. I forrige uge nikkede politikerne i økonomiudvalget ja til at sætte gang i en proces, der på længere sigt skal sikre 30-40 nye byggegrunde i forlængelse af Søgårdparken i Hejnsvig, men der er tale om en længerevarende proces. - Der kommer i hvert fald til at gå et år, for vi har forpagtet arealet ud i et år, mens vi får lavet en ny lokalplan. Derefter skal det hele byggemodnes, så hvis alt går godt, kommer der nok til at gå halvandet år, inden vi kan sælge de første grunde, siger borgmester Ib Kristensen (V).

13 hektar Hejnsvig har gennem længere tid manglet nye byggegrunde. I hele byen er der blot to grunde til salg, og de har det tilfælles, at de begge er beliggende i Søgårdparken, og at de begge har en beliggenhed, der ikke gør dem specielt attraktive. Derfor har Hejnsvig Lokalråd offentligt været ude og udtrykke ønske om, at Billund Kommune fik sat gang i processen med byggemodning af nye byggegrunde i byen. Det er den bøn, der nu er blevet hørt. Området, der nu skal laves lokalplan for, har et areal på 13 hektar, og kommunen vurderer, at der inden for dette areal kan etableres et sted mellem 30 og 40 byggegrunde - naturligvis afhængig af, hvor store de enkelte byggegrunde skal være.

Sælges etapevis Det kan komme til at forsinke processen, hvis der undervejs kommer indsigelser, der skal tages stilling til. Men da området blot ligger i forlængelse af, hvor der i forvejen er bygget nye huse, skal planerne nok ende med at blive en realitet. Der bliver dog ikke tale om, at købere om halvandet år frit kan vælge mellem 30 og 40 grunde. Ikke alle vil blive sat til salg på samme tid. - Vi går i gang med at lave en lokalplan for hele området, og så vil det blive udstykket etapevis. Det bliver ikke sådan, at der kommer 30-40 grunde til salg på samme tid, men det vil blive udstykket, når behovet er der, siger Ib Kristensen.