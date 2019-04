Det kribler, krabler og pipper: Her er 6 sjældne dyr du kan finde i Grene Sande

Vårsilkebien: Hvem får parret sig først?

Flere steder er der små skrænter, og kigger man nærmere efter, er skrænten muligvis fyldt med små huller; særligt, hvis det er i nærheden af pil. Vår-silkebien er cirka 1,3 centimeter stor og holder til i de små huller. Den henter kun sin føde fra piletræer og buske og har tilpasset sin livscyklus, så de voksne bier flyver, når piletræerne blomstrer. Her samler de også føde til deres unger. Hunnerne graver jordhuller, hvor de lægger æg, hvert æg får en madpakke med, som ungen kan leve af, når den kommer ud af ægget. Hvert hun lægger 6 til 12 æg.

- Denne bi er solitær, det vil sige, den lever alene, og ikke som honningbien, der bor i en stor koloni, forklarer Mads Navntoft Olsen. Hullerne, hvor bierne bor, er lige ved siden af hinanden, men det betyder ikke, at de bor sammen.

- Det er en slags rækkehuse, og i hvert hul bor der én bi, siger biologen.

Mads forklarer, at når det begynder at blive varmt, er det hannerne, som er de første, der kravler ud af hullerne. Så er det tid til at parre sig, og det kan gå voldsomt for sig.

- Hannerne ved, hvor hunnerne er, og de kan finde på at grave hunbien ud af sit hul for at parre sig med hende. Faktisk kan der være flere hanner om én hun.

"MeToo" kan ikke siges at være nået til vårsilkebien, men hunnen har også lidt at skulle have sagt.

- Hun kan helt selv bestemme, om det er hanner eller hunner, der skal komme ud af æggene.