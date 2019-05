Det handler om klima, pension - og en jernbane til Billund...

Allerede tirsdag aften var en stribe kandidater samlet til debat i Magion i Grindsted, og her blev de allerede berømte emner diskuteret. Heldigvis fik tilhørerne, som der trods alt var flere af end kandidater, også mulighed for at høre, hvor krydset skal sættes, hvis man går ind for - eller er modstander af - en midtjysk motorvej eller en jernbaneforbindelse til Billund.

Behov for midtjysk motorvej

En midtjysk motorvej, som i første omgang skal gå fra Haderslev via Billund til Give, er der opbakning til fra begge sider af den politiske verden.

- Der er behov for motorvejen, for vi ved, at E45 sander mere og mere til. Alle, der har kørt på E45 i myldretiden, ved, at det er nødvendigt, at vi gør et eller andet, sagde Anni Matthiesen (V), der - og det sker ikke så ofte - fik opbakning fra Troels Ravn (S):

- Jeg går klart ind for en midtjysk motorvej, og jeg håber, at de fleste vil argumentere for, at den skal føres vest om Billund. Det er afgørende for, at vi får vækst og bosætning, for vi er et landistriktsområde, lød det fra den socialdemokratiske MF'er.