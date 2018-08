Det gamle posthus kan blive til lejligheder

Post Nord valgte i begyndelsen af året at flytte medarbejderne fra posthuset i Grindsted til nogle af de større omfordelingscentre. Det er den stadig faldende mængde breve, som danskerne sender til hinanden, der har gjort, at Post Nord ikke længere behøver så mange adresser, men i stedet vil samle terminaler i nogle større enheder.

- Hvis jeg kan få de nødvendige tilladelser igennem, regner jeg med at lave et projekt, hvor vi bygger nogle lejligheder, fortæller Søren Østergaard.

Grindsted: I løbet af et par år kan Grindsteds gamle posthus i Østergade være omdannet til lejligheder. Søren Østergaard, som i forvejen driver et blikkenslagerfirma i byen, har købt ejendommen med det formål at lave den om til boliger.

Lange udsigter

Hvis det gamle posthus skal blive til lejligheder, skal der først laves en ny lokalplan for området. En sådan proces kan tage sin tid, så det kommer til at tage en rum tid, før der kommer til at ske noget synligt med den centrale ejendom.

- Hvis alt går godt, kan det være, at vi kan begynde at bygge til sommerferien til næste år. Men vi har meget travlt i firmaet, så det kan også være, at vi udsætter det. Men ejendommen er købt med det formål at lave boliger, siger Søren Østergaard.

En ombygning til lejligheder vil altså være betinget af, at Billund Kommune godkender en ny lokalplan for området. Skulle det mod forventning ikke ske, er Søren Østergaard også klar med en plan b.

- Om ikke andet kan jeg da altid vælte det og udstykke området til byggegrunde. Men jeg regner med ét samlet projekt med lejligheder, siger han.

Det gamle posthus har 980 kvadratmeter under tag, og det ligger på en 3578 kvadratmeter stor grund. Det tog knap otte måneder for Post Nord at få solgt ejendommen.