Det går godt med at få udlændinge i job

Det har været en succes for Billund Kommune at ansætte to internationale jobkonsulenter. De har efter et år i jobbet formået at få flere i job end forventet.

Billund Kommune: 13 udlændinge er kommet i job, tre er begyndt som selvstændige, tre har fået praktikpladser, én er kommet i job med løntilskud, og to er i gang med en uddannelse. Det er status et år efter, at Billund Kommune valgte at ansætte to internationale jobkonsulenter. De har begge arbejdet målrettet med at få udenlandske beboere - i mange tilfælde de ægtefæller, som følger med, når en udenlandsk familie flytter hertil på grund af job - i arbejde. Målet for det første år var at få 10 borgere i arbejde, og det mål er altså længe indfriet. Det lykkedes, selvom det tog nogle måneder at løbe projektet i gang, og der derfor har været endnu kortere tid til selve arbejdet.

Mange udlændinge ved slet ikke, at Billund er så lille en by. De kender den på grund af Lego, og de ved, at her er en lufthavn. Så tror de, det er en storby. Billunds internationale jobkonsulenter bliver ofte kontaktet af udlændinge, som godt kunne tænke sig at flytte til området.

Forventningsafstemmer I arbejdet med de udenlandske borgere har det blandt andet handlet meget om at forstå den danske kultur samt at få forventningsafstemt. - Vi snakker meget med folk om deres forventninger. Nogle har for høje forventninger, og andre har for lave, så det gælder om at få forventningerne normaliseret, fortæller Raluca Lucacel, som oprindeligt stammer fra Rumænien. Borgerne, som er kommet under vingerne på de internationale jobkonsulenter, bor alle i Billund Kommune. Til gengæld bliver der arbejdet hen over kommunegrænser, når det gælder om at finde samarbejdende virksomheder. - Vi koncentrerer os primært om virksomheder i Billund Kommune. Men når vi ved, at der er en virksomhed i Vejle, som har 10 ledige stillinger, så kontakter vi dem, siger Antje Niklas.

Forbereder på ny kultur Når det gælder om at få udenlandske borgere i job, handler det om mere og meget andet end bare at finde en virksomhed, som efterspørger de kvalifikationer, den jobsøgende person ejer. Det handler i lige så høj grad om at forberede borgeren på en kultur, som til tider kan være meget anderledes end i personens hjemland. - I forhold til jobsamtaler forbereder vi dem på, hvilke spørgsmål der kan komme, siger Raluca Lucacel og følger op med et konkret eksempel: - Vi oplevede en person, som er kommet hertil fra et land med en helt anden kultur. For ham gik første jobsamtale ikke godt, fordi han havde samme adfærd, som han ville have haft i sit hjemland. Men vi snakkede med ham om, at han ikke skulle snakke så meget og spørge mere. Han fik hurtigt et job, for han er højt uddannet, fortæller hun.