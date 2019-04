Vejen her i det vestlige Billund kommer til at hedde Akvavej. Arkivfoto: Alex Hermann

Politikerne retter sig efter dansk retsstavning. Derfor kommer en ny vej ved Sdr. Elkjærvej til at hedde Akvavej og ikke Aquavej, som det ellers var foretrukket.

Billund: Den nyanlagte lille stump vej, der er en sidevej til Sdr. Elkjærvej, har langt om længe fået et navn. - Vi har valgt, at vejen skal hedde Akvavej med k, når vi nu ikke kunne få lov til at stave det med q, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune. Billund Aquaculture er den eneste virksomhed, der har adgang fra den lille stump vej, og virksomheden blev derfor spurgt, om den havde nogle forslag til, hvad vejen kunne hedde. Her kom der tre gode forslag, men to af dem måtte lide den tort at blive skudt ned af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som er den statslige myndighed, når det kommer til vejnavne og adresser.

Nej til to forslag Et af forslagene var at kalde vejen for Aquavej som reference til Billund Aquaculture. Det var også Billund Kommunes foretrukne vejnavn, men da vejnavne skal følge dansk retsstavning, vil styrelsen kun godkende dette navn med stavemåden Akvavej. Navnet Stensgårdsvej blev heller ikke godkendt. Det refererer til Stensgaard Holding, som ejer Billund Aquaculture, og styrelsen bryder sig ikke om, at et vejnavn på denne måde er koblet op på en virksomhed. Et tredje forslag var Rasvej, da Billund Aquaculture beskæftiger sig med Recirculation Systems for Aquaculture. Her er dog den udfordring, at "ras" ikke er et ord, der er godkendt i dansk retsstavning, men da det er godkendt som et drengenavn, kunne det alligevel godt accepteres.

Ville gerne udfordre Kommunen valgte dog til slut at pege på Akvavej. - Personligt ville jeg gerne have været med til at udfordre den kære styrelse. Men hvis vi kalder det Aquavej med q og efterfølgende ikke kan få optaget vejnavnet, har vi måske også taget en virksomhed som gidsel, hvis de har fået trykt brevpapir eller brugt navnet i andre sammenhænge. Derfor nåede vi frem til, at den skal hedde Akvavej med k, siger Per Nyhus. Den lille stump vej vil inden for den nærmeste fremtid blive udstyret med et skilt, der fortæller om vejens navn.