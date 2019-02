Det er slut med internationale børnekulturdage

Børnekulturdage

Et mål med de internationale børnekulturdage i Billund var, at de skulle kunne bære sig selv, men det blev ikke opfyldt. Dagene blev heller ikke det kulturelle fyrtårn, som det var tænkt.I evalueringen frem går det også, at kulturdage har været et godt event for Billund by med sine samlende aktiviteter og aktivering af et område i centrum - og for kommunen generelt.



Ved nye lignende arrangementer, at det dog vigtigt - fremgår det - at det bygges op nedefra for at sikre den lokale opbakning: Man må ikke underkende betydningen heraf og ej heller den opgave, der er heri.