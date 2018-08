Det er højsæson for salg af skoletasker

- Vi sælger skoletasker hele året rundt, men det er i juli og august, at salget topper. August er den næststørste måned, kun overgået af julen. I de senere år har vi også solgt en del tasker til turister - især nordmænd, fortæller Brian Hansen, der er indehaver af Bog & Idé/Legekæden i Grindsted og Give.

Det er julemåneden og skolestart, som med før-skoleforløbet har udviklet sig til to perioder, nemlig april og august, som stadig er den største måned for salg af tasker og tilbehør.

Grindsted: Der er to store højtider hos Bog & Idé/ Legekæden i Grindsted - og filialen i Give.

Lego har aldrig været store hos os. Nok fordi, at folk køber dem i Legoland.

- Lego har aldrig været store hos os. Nok fordi, at folk køber dem i Legoland, mener Brian Hansen.

Masser af tilbehør

Det er som regel børnene selv, der får lov til at vælge skoletaske med tilbehør. Brian Hansen vurderer, at otte ud af ti gange er det børnene, der får lov til at bestemme.

I Bog & Idé i Vestergade er der desuden en hel væg med alverdens skrive- og tegneredskaber, og her kan børn - og forældre eller bedsteforældre - snildt få en time eller mere til at gå med at vælge.

Og så skulle det være slut med at binde skolebøger ind på gammeldags facon. I de seneste par år er strækbart bogbind nemlig vundet mere og mere ind. Det fås i alle de størrelser, som der findes bøger i, og bogbindet sættes på bøger og hæfter på få sekunder.