Derfor kan man ikke dreje til venstre ved Billund Plejecenter

Billund: Det er ikke længere muligt at dreje til venstre til Skolevej mod Den Internationale Skole eller plejecenteret, når man kommer fra Billund Centret. I stedet må bilister tage turen rundt i Kastanjerundkørslen, inden de kan dreje til højre ind på Skolevej.

Ifølge et informationsbrev fra Billund Kommune skal årsagen findes i en analyse af de fremtidige trafikforhold. Analysen viser, at der i det kommende kryds ved Skolevej vil være mere trafik fra Kastanjerundkørslen mod Skolevej, end der vil være fra Billund Centret.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), medgiver, at der i fremtiden vil kunne opstå trafikale udfordringer ved Kastanjerundkørslen. Der er dog kommet et forslag, der kan være en mulig løsning, når forældre skal aflevere deres børn eller plejepersonalet skal ud til en ældre borger.

- Der er kommet et forslag fra Den Internationale skole og Billund Plejecenter om en udkørsel til Vejlevej, siger Per Nyhus, der ikke kan uddybe, hvor langt de er i processen.