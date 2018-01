Der er blevet skudt hele ugen i Billund

En vigtig begivenhed

Jesper Nissen nævner også, at et arrangement som dette er en stor mundfuld for en lille klub som Billund-Vorbasse Skytteforening men også, at det er vigtigt.

- Både for kendskabet til klubben og ikke mindst for vores økonomi. For kontingenter og det, der kommer ud af de ugentlige træninger, rækker kun til klubbens drift. Til gengæld kaster denne uge ca. 10.000 kroner af sig, og det giver os muligheder for at spare op. Bl.a. til indkøb af nye rifler, skydejakker og andet udstyr. F.eks. har vi netop investeret i en maskine, der kan læse skydeskiver og tælle resultater op, forklarer han.