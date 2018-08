Økonomien i Billund Kommune har de seneste år været så god, at personskatten to gange inden for de seneste tre år er blevet sænket. Den slags bliver der ikke noget af i år, hvor politikerne i de budgetforhandlinger, der ligger og venter i nærmeste fremtid, skal forholde sig til nogle mørke skyer i den økonomiske horisont.

Budget over fire år

Direktionen har derfor foreslået politikerne, at det budget, der nu bliver lagt, bliver set over en fireårig periode. På den måde kan de økonomiske udfordringer blive taget i opløbet, uden at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at træde voldsomt på bremsen.

Derfor bliver der lagt op til, at der vil blive brugt mindre penge på anlæg i 2019, end der reelt ville være mulighed for.

- I stedet for at bruge 146 millioner kroner på et år, er forslaget, at vi ser det over en fireårig periode. Derfor har vi skitseret med en anlægsramme på 85 millioner, for det er gennemsnittet af de tal, vi har i de kommende fire år, siger teknik- og stabsdirektør Lauge Clemmensen.