Der har været stor interesse for Grindsteds nye bolig- og livsstilsmesse blandt udstillere.

Hans messemakker Johnny Hansen, som til daglig er øverste led i handelsstandsforeningen, udtrykker ligeledes stor glæde over de lovende forberedelser.

- For os er det primære dog inspiration til boligen, da det er det helt nye koncept for Grindsted, og vi vil derfor helst ikke sammenlignes med forårsmessen, siger Leif Sole.

I alt kommer på den gode side af 60 udstillere til at fylde Magions store hal, mens 8-10 lokale butikker har meldt deres ankomst til om søndagen i den gamle hedehal med outletvarer. Derudover vil syv-otte arbejdende kunsthåndværkere holde til i foyeren, hvor der ligeledes gøres plads til nogle politiske partier.

- Det skete i sidste weekend, og det er jo dejligt at få opfyldt vores målsætning, siger Leif Sole.

Grindsted: 2.-3. marts huser Magion en helt ny bolig- og livsstilsmesse, og allerede nu kan de to lokale initiativtagere, Leif Sole og Johnny Hansen, melde om udsolgt.

Næppe engangsforestilling

Hvor meget, det kommer til at myldre med gæster, er naturligvis svært at spå om, men som mangeårig arrangør af julemessen har Leif Sole en god mavefornemmelse.

- 6000-7000 besøgende er den størrelsesorden, vi regner med, da vi går ud fra samme grundkoncept som julemessen i forhold til blandt andet markedsføring, siger han.

Netop markedsføring er det næste store punkt på dagsordenen, og her bliver der tilsyneladende ikke sparet på noget.

- Der kommer bannere ved indfaldsvejene, radioreklamer, avisannoncer og marketing på Facebook, siger Johnny Hansen.

Allerede nu er de to iværksættere så glade for modtagelsen, at det næppe bliver en engangsforestilling i Grindsted.

- Jeg tror på, at det også bliver til noget næste år, og de første har faktisk allerede meldt sig til, siger Leif Sole.

Han regner med, at flertallet af de besøgende vil være egne kommuneborgere, men håber via bred annoncering at få gæster fra andre områder i landsdelen.