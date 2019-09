Den gratis shuttlebus i Billund måtte lade turister vente en omgang

I de travleste uger var bussen af og til så fyldt, at passagerer måtte vente en ekstra omgang for at komme med. Shuttlebussen har fragtet Billunds mange turister rundt til attraktioner, hoteller og retur til Billund Lufthavn. Det har været en storartet service, som turisterne i den grad har været begejstrede for.

Louise Fischer, Turismekoordinator