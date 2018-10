Den fransk familie, der for halvanden måned siden mistede deres cocker spaniel under en ferie i Billund, har nu fået deres hund tilbage takket være lokale frivilliges ihærdige indsats og hjælp fra Givskud Zoo.

Billund/Givskud: Den franske familie, som i ugevis har opholdt sig i Billund, har fået deres hund tilbage.

Cocker spanielen Gumande har i flere uger været centrum i en stor eftersøgning, efter at den midt i august stak af fra sin franske familie, der var på ferie. Hunden stak af fra en parkeringsplads i Billund, fordi den blev forskrækket. Siden har både familien og lokale borgere ledt efter den.

Nu er den endelig vendt hjem takket være lokales ihærdige eftersøgning og en hjælpende hånd fra Givskud Zoo.

- Vi blev kontaktet for nogle uger siden af de lokale frivillige, Mette Faurskov Jørgensen og Helle Kildegaard, der ledte efter hunden. Den var blevet set ved Give-området kort tid forinden, så vi blev bedt om at stå standby til at hjælpe med at få den hjem, fortæller Ditte-Mari Sandgreen, dyrlæge i Givskud Zoo, via en pressemeddelelse.

Torsdag middag blev hunden spottet af frivillige. Og så blev Givskud Zoos direktør Richard Østerballe sammen med Ditte-Mari Sandgreen kaldt ud til en mark i nærheden af parken for at hjælpe med at bedøve og bringe den forsvundne franske hund hjem.

- Vi brugte en metode, vi også bruger i parken, hvor vi roligt indkredser dyret, så jeg kan komme tæt nok på til at sende en bedøvelsespil afsted og få hunden til at sove. Det lykkedes heldigvis, og hunden var stille og rolig undervejs, fortæller dyrlægen i pressemeddelelsen.

Imens dyrlægen fik bedøvet hunden, stod hundens ejer Jean-Paul på en nærliggende bakke og kiggede med via kikkert. Den franske familie har boet i autocamper i Danmark i en måned, mens de utrætteligt har ledt efter deres hund sammen med de lokale frivillige.

Ejeren Jean-Paul var ifølge dyrlægen også lykkelig, da han omsider kunne klappe sin hund igen;

- Han var utrolig glad og nærmest helt ved siden af sig selv, da han endelig kunne røre sin hund igen. Og det var dejligt og rørende at se ham indse, at den var tilbage hos dem, siger dyrlægen i pressemeddelelsen.