Den endelige afsked med Glenn: - Herregud, bare en hund ...

Jeg mindes endnu Glenns mørkebrune hundeøjne, der tindrer af glæde og forventning, mens han med spidse ører ivrigt følger med i det hele. Fra tid til anden gør han sig lækker, stikker snuden ind under min arm og slikker sig om munden. Alt imens han skæver hen til en stor pakke med kødben lagt under juletræet.

En fortættet stemning af julehygge har sænket sig over de lune stuer i Bredgade, hvor vi oplever glæden ved at være sammen. Fra mors køkken breder sig en liflig duft af bagværk og bjerge af julesul med stegt juleand, æbler, svesker, rødkål og brunede kartofler.

Det skal blive en ganske særlig juleaften i mit barndomshjem i Hejnsvig. Dèn juleaften drysser blide snefnug gavmildt ned over lillebyens gader og stræder og indhyller alt i et hvidt slør med nyfalden julesne.

I denne stund klemmer jeg ham ind til mig og hvisker et vemodigt farvel. Selv nu logrer han med sin lange hale og slikker kærligt salte tårer af mine kinder, mens han mærket på liv og sjæl gisper efter vejret. For tid og evighed skal jeg gemme denne hans øjnes sidste kærlighedserklæring i mit hjerte, da jeg byder ham det sidste farvel - trofaste ind i døden ...

Dyb taknemmelighed

Da bilen startes for at køre til dyrlægen i Grindsted, sænker en stemning af vemod og triste tanker sig over mit barndomshjem. Men også en dyb taknemlighed over alt dèt, Glenn har givet.

- Herregud, bare en hund, vil nogen sige ...

Måske bedre end nogen anden herhjemme har netop Kaj Munk evnet at tolke kærligheden mellem mennesket og dets bedste ven hunden. Med få men stærke linjer giver Kaj Munk bare en hund-bemærkningen svar på tiltale:

"Bare en Hund", er der Mennesker, der siger. Er det "bare", at et andet Liv har sluttet sig til mit, at en Hale klapper i Gulvet af Glæde ved at høre min Stemme, at en Snude fortroligt stikker sig ind i min Haand, at to Øjne røber mig Verdener af Tillid og Hengivenhed? ... Jeg skammer mig ikke over de Taarer, der bryder paa, naar jeg siger Farvel til min Hund."

Og Kaj Munk fortsætter: "Aldrig mere skal din muntre Hale slaa Tappenstreg paa Radiatoren, naar vi henne ved Bordet nævner dit Navn, aldrig mere skal du hoppe op ad mig og bide i mine Fingre, naar jeg kommer hjem fra en Rejse, eller blot naar jeg tager Gummistøvlerne paa ..."

Også forfatteren Lise Nørgaard, der hele sit liv har været en stor hundeven, har taget ordene - bare en hund under kærlig behandling i sin TV-serie Matador. I en hjertegribende scene har den tyske digter Herbert komponeret et digt til Vicky, som han læser højt for hende i grisehandler Larsen og Katrines køkken:

"Wäre ich nur ein Hund mit Schnauze auch vier Beinen, dann wollten auch für mich die hübschen Frauen weinen und küsse meinen Mund. Ach, ich bin nur Mensch - kein Hund!"

Lise Nørgaard fortæller i en samtalebog med Cecilie Frøkjær, at hendes liv ændrede sig, da hun selv mistede sin hund: "Jeg havde ikke længere en hund ved siden af mig, når jeg sov. Jeg faldt i et sort hul, sov ikke om natten, spiste ikke, havde det bare rigtig, rigtig skidt ... For nu var jeg alene ..."